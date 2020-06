Austria. Do domu rodzinnego Hitlera wprowadzi się policja

Jak poinformował we wtorek minister spraw wewnętrznych Austrii Karl Nehammer, dom w Braunau nad rzeką Inn, w którym urodził się przywódca III Rzeszy Adolf Hiltler zostanie przebudowany i będzie siedzibą komisariatu policji. Wszystkie naniesione przez narodowych socjalistów zmiany na fasadzie budynku zostaną usunięte. Jak zapewnił Nehammer, nie będzie też izby pamięci czy pomnika.

− Austria potrzebowała dużo czasu, by rozliczyć się z własną historią. Ale jesteśmy na właściwej drodze − powiedział minister. Adolf Hitler spędził w domu w Braunau pierwsze miesiące swojego życia. Przeprojektowanie budynku ma zapobiec sytuacji, by miejsce to stało się punktem pielgrzymek neonazistów.