Zamieszanie wokół Łukasza Piebiaka. Sędziowie chcą go odsunąć od orzekania

Sędziowie z Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie wnioskują o niedopuszczenie byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka do orzekania. Sędzia jest zamieszany w aferę hejterską w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Stacja ustaliła, że nie będzie to jednak takie proste. To samo kolegium zawnioskowało do prezesa Sądu Rejonowego, u którego ma pracować Piebiak, o niedopuszczenie go do prowadzenia spraw. Jego członkowie twierdzą, że najpierw musieli zaakceptować podział obowiązków byłego wiceministra, bo była to kwestia wyłącznie techniczna.