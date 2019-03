Zamieszanie wokół lotów prezydenta i szefa MON. "3 samoloty w Szczecinie. Mają gest"

"Mają rozmach" - kpią internauci, komentując zdjęcie samolotów na szczecińskim lotnisku. Jednym leciał prezydent, drugim szef MON. Ich poirytowanie wydaje się uzasadnione. - Nie widzę przesłanek, żeby prezydent i ministrowie podróżowali oddzielnie - mówi Wirtualnej Polsce gen. Stanisław Koziej.

Sprawę podróży do Szczecina w rozmowie z WP komentuje Stanisław Koziej, generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były minister obrony narodowej i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jak ocenia, wizyta w dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód w Szczecinie, "nie była zaskoczeniem, sytuacją nadzwyczajną". - Nie było tak, że nikt o tym nie wiedział. Bo o tym, że jest 20-lecie dołączenia Polski do NATO i że będzie wizyta w dowództwie, słyszeliśmy od dawna - mówi.

- Wydaje się, że można było tak zaplanować lot, by premier zabrał ministrów i razem z nimi poleciał jego samolotem. Nie byłoby potrzeby wykorzystywania więcej niż jednego samolotu, gdyby to było racjonalnie, zawczasu planowane - dodaje generał.

Dlaczego prezydent i minister nie podróżowali autami? - Do Szczecina z Warszawy jest kawał drogi, więc jeśli prezydent ma możliwość korzystania ze swojego samolotu, to ministrowie powinni się do niego dosiąść - tłumaczy gen. Koziej.