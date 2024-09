Zamieszanie wokół kontrasygnaty Tuska. Bodnar zabiera głos

Premier uchyla kontrasygnatę. Ważna decyzja

"W oparciu o skargę sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego podjąłem decyzję o uchyleniu kontrasygnaty" - poinformował w poniedziałek premier Donald Tusk. Chodzi o zgodę na to, by sędzia Krzysztof Wesołowski został wyznaczony do przeprowadzenia wyborów nowego prezesa Izby Cywilnej.