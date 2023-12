Zamieszanie po publikacji WP o majątku Obajtka. Koalicja zapowiada kontrolę

- To jest taki człowiek, nominat PiS, który będzie próbował trwać do końca na tym stanowisku. Dopóki będzie można wyprowadzać pieniądze w różny sposób, czy to lokując znajomych, czy nominatów - być może tych, którzy utracą synekury w związku ze zmianą władzy - będzie to robione przez zorganizowaną grupę prawicy. Ta grupa od 8 lat drenuje państwo - twierdzi w rozmowie z Wirtualną Polską poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń.