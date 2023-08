Zamieszanie na lotnisku. Dziki pasażer ucieka z samolotu

Niedźwiedź na wolności

Według informacji podanych przez linie lotnicze, odpowiedzialny za zamieszanie niedźwiedź przyleciał do Dubaju z Bagdadu. Jednak według krążącego w sieci nagrania zwierzę miało doprowadzić do opóźnienia lotu, co oznaczało, że było pasażerem, który ma dopiero wylecieć z Dubaju. Informację tę potwierdził anonimowo dla agencji The Associated Press urzędnik, który wyjaśnił, że zwierzę miało dopiero zostać przetransportowane do stolicy Iraku.