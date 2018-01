Zamiecie śnieżne i skoki ciśnienia. W najbliższych dniach pogoda nie będzie łaskawa

Śnieg i ujemne temperatury już mamy. W najbliższych dniach dołączy do nich porywisty wiatr. - Możemy się spodziewać zamieci śnieżnych. Kierowcy powinni być ostrożni - mówi nam dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Nadeszła długo wyczekiwana zima. W związku z kolejnym niżowym frontem atlantyckim nadchodzącym nad Polskę śniegu ma jeszcze przybyć. - Najintensywniej padać będzie w piątek. Na północnym-wschodzie spodziewamy się do 10 cm śniegu. Temperatura wyniesie około -2 st. Celcjusza na zachodzie kraju, a na wchodzie około -5 stopni - mówi nam dyżurny synoptyk IMiGW.

- Zacznie też mocniej wiać. Spodziewamy się porywistych podmuchów sięgających 90 km/h. A w Tatrach będzie to nawet 130 km/h! W połączeniu ze zwiększonymi opadami śniegu da to zamiecie śnieżne, co będzie uciążliwe dla kierowców. Prowadzący pojazdy powinni mieć się na baczności pod koniec tygodnia - podkreśla synoptyk.

