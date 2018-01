Zamiast placu Zwycięstwa plac Kaczyńskiego. Radni przywrócili starą nazwę

Od początku roku patronem placu w centrum Łodzi jest Lech Kaczyński. Taką decyzję podjął wojewoda wywodzący się z Prawa i Sprawiedliwości. Z tym nie zgadzają się radni, którzy przywrócili starą nazwę sprzed dekomunizacji. - Nie chcemy w Łodzi kultu Lecha Kaczyńskiego - przekonują.



Ten pomysł nie spodobał się radnym z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. - To haniebna debata, za którą stoi Hanna Zdanowska. To działania polityczne, które mają uderzyć w pamięć Lecha Kaczyńskiego - komentował samorządowiec Sebastian Bulak.

To jednak nie wszystko. Wojewoda ma 30 dni na formalno-prawną analizę uchwały po to, by upewnić się, że nie ma podstaw do uchylenia dokuemntu. Warto jednak zaznaczyć, że to właśnie łódzki wojewoda zmienił plac Zwycięstwa na plac Lecha Kaczyńskiego.