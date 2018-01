Zamach na siedzibę międzynarodowej organizacji. Kilkanaście osób rannych

Do ataku doszło w środę rano. Kilkanaście osób odniosło rany w zamachu na siedzibę międzynarodowej organizacji broniącej praw dzieci Save the Children w Dżalalabadzie na wschodzie Afganistanu.

Według świadków napastnicy strzelali do ludzi. W wyniku ataku zapaliło się kilka samochodów należący do organizacji.

- Samochód pułapka eksplodował przed wjazdem na teren zespołu budynków Save the Children, po czym wdarła się tam grupa uzbrojonych ludzi - powiedział AFP rzecznik lokalnych władz Attaullah Khogjani. - Dotychczas 11 osób zostało odwiezionych do szpitala.