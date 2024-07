Zamach na Donalda Trumpa. "To snajperska walka lufa na lufę"

- To jest snajperska walka "lufa na lufę". To była odległość ok. 120 metrów. W tym przypadku warunki pogodowe nie mają takiego wpływu jak przy większych odległościach. Na 100-150 metrów strzela się w punkt. 20-letni mężczyzna chciał zabić Trumpa. Nie trafił przypadkowo – uważa Paweł Mateńczuk "Naval".