Zalegalizują kokainę? Miasto w środku Europy nie mówi "nie" rewolucji

Berneński urząd ds. edukacji, spraw społecznych i sportu przygotowuje raport na temat programu pilotażowego zezwalającego na sprzedaż kokainy do celów rekreacyjnych. Reuter podkreśla jednak, że nie oznacza to, że dojdzie do jego wdrożenia. - Kokaina może stanowić zagrożenie dla życia zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. Konsekwencje przedawkowania, ale także indywidualna nietolerancja nawet najmniejszych ilości, mogą prowadzić do śmierci - podkreślają władze szwajcarskiej stolicy.