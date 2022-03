Żale rosyjskiego oligarchy Michaiła Fridmana. "Nie mam teraz nawet jak zapłacić sprzątaczce"

Nie mają wpływu na Putina

Fridman uważa, że Unia Europejska nie zdaje sobie sprawy, jak faktycznie działa władza w Rosji. Twierdzi, że jeśli celem sankcji jest zmotywowanie ludzi takich jak on do wywierania presji na Władimira Putina, to jest to "gorzej niż nierealne". Fridman zapewnia, że żaden z oligarchów nie ma wpływu na dyktatora.