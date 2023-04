Pogoda w Wielki Czwartek. Idzie wielka zmiana

Pogoda w Wielki Czwartek. Będzie chłodno

Michał Kowalczuk z IMGW zaznaczył, że Wielki Czwartek będzie chłodny. Na Podkarpaciu temperatura wzrośnie zaledwie do ok. zera stopni Celsjusza. W centrum termometry wskażą do 2-3 stopni Celsjusza. Natomiast najcieplej ma być na krańcach zachodnich. Tam w strefie rozpogodzeń spodziewanych jest do 10 stopni Celsjusza.