Mówi się o sensacji. "Wybraniec" w polskim lesie

Do odkrycia w podkarpackim lesie odniósł się także Hubert Bełz z Leśnictwa Szkółkarskiego w Wydrzu. - Białego jelenia to ja widzę tutaj po raz pierwszy. To jest sensacja. Do tego jeszcze biały jeleń biegnący w chmarze. To się nieczęsto zdarza - powiedział leśniczy w rozmowie z Polską Agencją Prasową.