Zakrwawiony uciekał przed mężczyznami z maczetami. Wiemy jak było naprawdę

Zamiast zakrwawionego mężczyzny drobne rozcięcie, nie bójka tylko sprzeczka, maczety były, ale nikt nikomu nie groził. Wyjaśniamy zajście z poniedziałkowej nocy w Poznaniu-Krzesinach.

Ranny mężczyzna szukał schronienia przed trzema napastnikami, którzy gonili go z maczetami i chcieli pobić. Z opresji wybawili go strażacy z remizy. Bandyci uciekli, ale dzięki policyjnej obławie udało się ich schwytać - tak o wydarzeniach z Poznania pisały we wtorek rano media. Wyjaśniamy jak było naprawdę.