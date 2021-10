Zakrwawione ciało młodej kobiety w samochodzie. Zidentyfikowali ją sąsiedzi

Kobietę zidentyfikowali mieszkańcy okolic. Wiadomo więc, że zmarła to 32-letnia mieszkanka gminy Trzebieszów. Tajemnicą jednak pozostaje to, co zdarzyło się przed tym zgonem i czy ktoś odpowiada za odniesione przez denatkę rany, czy też było to samobójstwo. Z uwagi na dobro śledztwa policja nie udziela obecnie żadnych informacji na ten temat.