Zakpili z posła PiS. Znaleźli alternatywę dla koszulki z napisem "Konstytucja"

"Konstytucja" - koszulki z takim napisem mieli na sobie muzycy na scenie Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach w 2018 roku. Oburzony poseł PiS "naskarżył" na nich do sponsora. Rok później odpowiedzieli mu w kreatywny sposób.

Wystąpienie muzyków "Pereł i Łotrów" na Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach w 2018 roku skończyło się interwencją chojnickiego posła PiS. Napisał do sponsora festiwalu - spółki ENEA - oraz ministra energii. "Za państwowe środki artyści robią sobie antyrządowe demonstracje polityczne" - zwrócił uwagę. Miało to swoje skutki.

- Żyjemy w wolnym kraju i każdy ma prawo założyć taką koszulkę, jaką chce. Każdy artysta ma prawo do tego, żeby manifestować w jakiś sposób swoje poglądy, również polityczne czy światopoglądowe. Ważne, żeby robić to w sposób kulturalny, taktowny i z klasą i myślę, że dokładnie tak jest. To jest koszulka, kto dojrzy, ten dojrzy. Kto nie dojrzy, ten nie dojrzy. Myślę, że mądra władza nie boi się żadnej krytyki, a śmiech jest czymś, co przeraża tylko słabych - powiedział Maciej Jędrzejka, jeden z prowadzących festiwal.