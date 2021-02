Zakopianka. Myślenice: kolejne utrudnienia na DK7

Przed godziną 18 we wtorek doszło do kolejnego w tym dniu wypadku - tym razem bus miał uderzyć w barierę - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, cytowana przez facebookowy profil "Zakopianka - utrudnienia, wypadki, informacje".

To już kolejne utrudnienia w ruchu na myślenickim odcinku Zakopianki. We wtorek rano trasa w kierunku Krakowa została zablokowana po tym, jak z samochodu ciężarowego wypięła się przyczepa, z której wysypało się drewno. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Zakopianka to popularny odcinek trasy z Krakowa do Zakopanego. Prowadzi ona DK7 ze stolicy Małopolski do Rabki-Zdroju, żeby potem być przedłużona do DK47 do stolicy Podhala. Cały odcinek liczy sobie 102 kilometry długości. Bardzo często w miesiącach urlopowych oraz weekendy droga się korkuje.