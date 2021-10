Zakopane zasypane. Pierwszy śnieg u podnóża Tatr

O nadchodzącym mrozie informowało również IMGW w ramach swojej eksperymentalnej prognozy długoterminowej. - Wygląda na to, że wyż syberyjski pokaże swoją siłę i w styczniu oraz lutym możemy spodziewać się prawdziwej zimy ze śniegiem, który utrzyma się przez jakiś czas na gruncie, co mnie - hydrologa - bardzo cieszy. Oczywiście, to tylko przewidywania z wieloma zmiennymi, ale jak się przekonujemy, przygotowywane według najnowszych metod prognozy mają największą sprawdzalność w okresie zimowym - komentował rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.