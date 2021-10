Pogoda długoterminowa. Kiedy przyjdzie zima?

Pogoda długoterminowa. Mróz i śnieg. Zima ma być zimna.

A co synoptycy dostrzegli w danych na kolejne miesiące? Grudzień zapowiada się dość przewidywalnie. W ocenie meteorologów temperatury i intensywność opadów nie powinny odbiegać od średniej z minionych lat. Najcieplej ubierać się będą musieli mieszkańcy Zakopanego, gdzie temperatury spadną poniżej do ponad -3 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie w Suwałkach i Białymstoku, bo średnio ok. -2 stopni, a najcieplej na Pomorzu - od 1,5 do 2,5 stopni Celsjusza. Mieszkańcy wszystkich regionów mogą się spodziewać opadów deszczu i deszczu ze śniegiem.