"Zakopane, Zakopane!" znów w stolicy. Jeszcze do 1 lutego można odwiedzać wystawę w DESA Unicum

Środek zimy to idealny moment, aby wybrać się w podróż w zaśnieżone Tatry… bez wyjeżdżania z Warszawy. Od 12 stycznia do 1 lutego w DESA Unicum można odwiedzać jedną z najważniejszych wystaw sezonu – "Zakopane, Zakopane!" – która co roku przyciąga nie tylko miłośników gór, ale też wielbicieli góralskiej sztuki. Wśród prezentowanych artystów nie zabraknie ukochanych bohaterów zakopiańskiej sceny artystycznej, takich jak Witkacy czy Zofia Stryjeńska, a także Walerego Eljasza-Radzikowskiego, popularyzatora Tatr i Zakopanego. Wystawa to jednak nie tylko obrazy, grafiki i zdjęcia – jak co roku znalazły się na niej pamiątkowe przedmioty użytku codziennego, takie jak góralskie ciupagi, ale także rzeźby, kilimy, meble i inne przedmioty związane z regionem Podhala. Daj się porwać magii zaśnieżonych szczytów i atmosferze zakopiańskich salonów! Wystawę można podziwiać do 1 lutego przy ul. Pięknej 1A w Warszawie – tego dnia odbędzie się też aukcja dzieł.