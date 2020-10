Zakopane w czerwonej strefie. Hotele i pensjonaty nadal otwarte dla turystów

Podkreślił jednak, że każdy przyjezdny turysta, który odwiedzi Tatry, będzie musiał stosować się do obowiązujących przepisów sanitarnych.

- Musimy pamiętać o dezynfekcji rąk, bo jest to bardzo istotne. W czerwonej strefie nie ma mowy o żadnych imprezach masowych, a zaplanowane wesela będą musiały być ograniczone do 50 osób i tu trzeba będzie się liczyć z kontrolami - ostrzegł płk. Łęcki.

Zobacz też: Spór o LGBT. Rząd dzieli społeczeństwo? Czarzasty: "Polska jest przykładem na to, co można słowem złego zrobić"

Zakopane w czerwonej strefie. Turyści nie przyjadą?

Żółte i czerwone strefy. Nowy projekt rozporządzenia

Rozporządzenie dotyczące listy powiatów z dodatkowymi ograniczeniami tworzone jest na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń z ostatnich 14 dni. W przypadku, gdy nowych zachorowań było w tym okresie powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wówczas powiat trafia do czerwonej strefy. Jeśli liczba zakażeń oscylowała między 6 a 12 przypadków na 10 tys., to do żółtej.