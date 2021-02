Zakopane. Imprezy z Krupówek przeniesione do... hoteli. Policja o kolejnych mandatach

Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji przekazał, że część turystów - imprezowiczów przeniosła się do hoteli oraz pensjonatów. W nocy z piątku na sobotę policja w powiecie tatrzańskim odnotowała 103 interwencje. Ubiegłej nocy ukarano mandatami 84 osoby.

- Minionej nocy w obiektach turystycznych pod Tatrami mieliśmy osiem interwencji związanych z głośnym zachowaniem. Dochodziło do zakłócania ciszy nocnej przez grupy rozbawionych osób, które nie dawały spać innym wypoczywającym turystom. Nie dochodziło natomiast do spontanicznych ulicznych imprez, tak jak w ubiegły weekend - przekazał rzecznik policji w Zakopanem.

Zakopane. Imprezy na Krupówkach odbywają się w hotelach

W nocy z piątku na sobotę policja w powiecie tatrzańskim wylegitymowała łącznie 162 osoby. Funkcjonariusze odnotowali 115 wykroczeń. 84 z nich zakończyły się mandatami. 69 z nich dotyczyło braku maseczek, 31 wniosków o ukaranie zostały skierowane do sądu (27 z nich dotyczyło braku maseczki na twarzy).

Jak przekazał Wieczorek, ubiegłej nocy na Krupówkach nie było takich tłumów, jak w zeszły weekend. Część turystów jednak spacerowała i robiła zakupy. Odnotowano też pojedyncze wybryki. Były one głównie spowodowane wypicie alkoholu. Cztery osoby zostały zatrzymane do wytrzeźwienia. Dwie z nich znieważyły mundurowych. Usłyszą one odpowiednie zarzuty.