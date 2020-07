Zakończyło się spotkanie Andrzeja Dudy z Rafałem Trzaskowskim. Wiadomo, o czym rozmawiali

Przyznał, że wyraził żal, że do tego spotkania nie doszło w wyborczy wieczór. - Chciałem, by tamto spotkanie miało charakter symbolu i stało się polską tradycją wyborów prezydenckich na przyszłość - powiedział. Prezydent tłumaczył, że chciał, by w momencie, gdy zostaje już tylko dwóch kandydatów i ta kampania staje się jeszcze mocniejsza, można było sobie podać rękę. - Żeby całe społeczeństwo, wyborcy widzieli, że można sobie normalnie podać dłoń, a przecież tyle jest różnych konfliktów na tle politycznym w rodzinach, wśród przyjaciół, znajomych, ale trzeba robić wszystko, by je zasypać - przekonywał.