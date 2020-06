Zakończenie roku szkolnego 2019/2020. Kiedy rozdanie świadectw i początek wakacji?

Kiedy koniec roku szkolnego w 2020?

Termin zakończenia roku szkolnego 2019/2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej ucina krążące plotki. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w piątek 26 czerwca. W kwestii zakończenia nauki i rozpoczęcia wakacji nic się zatem nie zmienia. Koniec roku szkolnego nie został przesunięty ze względu na koronawirusa. Co do samej uroczystości wręczenia świadectw MEN już się nie wypowiada, będą o tym decydować dyrektorzy poszczególnych placówek.

Koniec roku szkolnego i początek wakacji 2020

Tegoroczne wakacje rozpoczną się zatem już w sobotę 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia. Ponieważ ostatni dzień wakacji wypada w poniedziałek, uczniowie pójdą do szkoły dopiero we wtorek 2 września 2020 - oczywiście pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju.