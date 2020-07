Zakaz wypowiedzi w Polskim Radiu. Helsińska Fundacja Praw Człowieka reaguje

Według zarządzenia pracownicy Polskiego Radia nie mogą wypowiadać się w innych mediach bez zgody rzecznika prasowego. Powinien on także znać wcześniej temat rozmowy. Zakazuje się także "osobistych dygresji na tematy związane z kwestiami politycznymi, religijnymi czy obyczajowymi". Co więcej, cenzura dotyczy także prywatnych profili pracowników w mediach społecznościowych.

Nowo wydane rozporządzenie jest pokłosiem zamieszania, które od połowy maja towarzyszy radiowej Trójce. Wszystko zaczęło się od tego, że utwór Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój" został zdjęty z legendarnej listy przebojów Marka Niedźwieckiego. To zdarzenie zapoczątkowało falę odejść z radia i zmiany na stanowiskach dyrektorskich. Nowym dyrektorem stacji został Jakub Strzyczkowski .

I choć Strzyczkowski to wieloletni dziennikarz Trójki, który budzi zaufanie u redaktorów stacji, to musi się porozumieć z prezes Agnieszką Krzemińską. Gdy tylko Strzyczkowski został mianowany na nowe stanowisko, zaczął meblować radio po swojemu, dając przy tym rozliczne wypowiedzi do mediów. Uwagę dziennikarzy szczególnie przyciągnęły przeprosiny, które z jego ust usłyszał Marek Niedźwiecki.