Zakaz siedzenia na trawie. Łazienki Królewskie podpadły warszawiakom

"Łazienki Królewskie to nie tylko miejsce rekreacji, ale przede wszystkim zabytkowy ogród, który jest częścią naszego narodowego dziedzictwa (...) Zlecone przez muzeum ekspertyzy wykazały znaczne zagęszczenie gleby w obrębie stref korzeniowych drzew oraz pogorszenie warunków glebowo-powietrznych, co zdaniem specjalistów jest spowodowane m.in. intensywną eksploatacją trawników. Piknikowanie i przebywanie na trawnikach prowadzą do zagęszczenia gleby, co skutkuje osłabieniem systemów korzeniowych, a to z kolei prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych starodrzewu. Dodatkowo, niska sprawność gleby stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa odwiedzających, ponieważ osłabione drzewa są bardziej podatne na wykroty i złomy" - czytamy w odpowiedzi muzeum.