Zakaz lotów z Polski. Na liście 43 kraje

Zakaz lotów. Nowe rozporządzenie

To oznacza, że co najmniej do 1 września będą mogły w Polsce lądować samoloty między innymi z Hiszpanii, Albanii czy Malty. To dobra wiadomość dla turystów przebywających w tych krajach, którzy mieliby problem z powrotem do Polski. Zakaz lotów został po raz kolejny przedłużony z powodu pandemii koronawirusa.