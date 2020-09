Zakaz lotów z Hiszpanii. MSZ radzi, jak wrócić do Polski

Zakaz lotów z Hiszpanii. Jak wrócić do Polski?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym od 2 września obowiązuje zakaz lotów z Hiszpanii. Samoloty lecące z tego kraju nie będą mogły wrócić do Polski. To fatalna informacja dla wielu turystów, którzy przebywają na wakacjach w Hiszpanii. To jeden z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków na urlopy.

Zakaz nie obowiązuje lotów wyczarterowanych przed 2 września 2020 r. W gorszej sytuacji są osoby, które do Hiszpanii podróżowały na własną rękę. "Zwróć uwagę, że granice Hiszpanii i Polski pozostają otwarte, a hiszpańskie lotniska obsługują loty do wielu europejskich państw, w tym także do tych sąsiadujących z Polską” – radzi ministerstwo spraw zagranicznych. MSZ podkreśla, że z Madrytu czy Barcelony można lecieć do Niemiec bądź Francji i stamtąd dalej do Polski. MSZ zwraca uwagę, że możliwy jest też powrót drogą lądową.