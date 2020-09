Zakaz lotów. PLL LOT podjął decyzję. Zorganizuje 7 lotów czarterowych z Hiszpanii

Od środy obowiązuje nowa lista państw, z których lot do Polski jest zakazany. Wśród ponad 40 państw znalazła się Hiszpania - cel wakacyjnych wypraw wielu Polaków. Jak mają wrócić do kraju? PLL LOT podjął w tej sprawie ważną decyzję.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów od środy do 15 września będzie obowiązywać zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii i Albanii. Warunkowo zakaz nie będzie stosowany do czarterów wykonujących loty na zlecenie organizatora turystyki.

PLL LOT poinformował, że w związku z decyzją o wstrzymaniu ruchu lotniczego pomiędzy Hiszpanią a Polską, odwołane zostały następujące połączenia PLL LOT: loty do Barcelony zaplanowane do 25 października; loty do Madrytu zaplanowane do 30 września oraz loty do Palma de Mallorca zaplanowane do 25 października.

Jak mają wrócić do domu turyści z Polski? Polska ambasada w Madrycie sugerowała korzystanie z alternatywnego rodzaju transportu. Przypomniała także, "z Madrytu i Barcelony codziennie realizowane są połączenia lotnicze do Niemiec czy Francji".

Zakaz lotów z Hiszpanii i Albanii. PLL LOT zorganizuje czartery

"Szukając alternatywnych możliwości wyjazdu z Hiszpanii, korzystaj z popularnych wyszukiwarek lotów lub bezpośrednio ze stron przewoźników. Wiemy, że konieczność zmiany planów wypoczynku w Hiszpanii i powrotu do Polski to nie tylko ryzyko stresu, ale i strat finansowych. Przypominamy, że zgodnie z regulacjami prawa lotniczego można ubiegać się o zwrot kosztów od przewoźnika, który odwołał lot" - czytamy w komunikacie ambasady.

W sukurs Polakom, którzy chcą wrócić do Polski przyszedł polski przewoźnik - PLL LOT. "Dla pasażerów planujących powrót do kraju, w okresie od 2 do 6 września br. LOT zorganizuje 7 rejsów czarterowych w następujących terminach: rejsy na trasie Barcelona – Warszawa – 2, 4 i 5 września; rejsy na trasie Madryt – Warszawa – 3, 4 i 6 września; rejsy na trasie Palma de Mallorca – Warszawa – 6 września" - poinformowano w komunikacie.

Z połączeń tych skorzystać będą mogli bezpłatnie pasażerowie PLL LOT, którzy posiadają już bilety na rejsy powrotne ze wskazanych miast w Hiszpanii do Polski. Osoby, które takich biletów nie mają, a będą chciały skorzystać rejsu czarterowego muszą skontaktować się z Contact Center LOT.

PLL LOT ma także zorganizować loty czarterowe z Albanii do Polski - na tych samych zasadach, co z Hiszpanii. Loty na trasie Tirana - Warszawa mają się odbyć 5 i 8 września.

Źródło: gov.pl/web/hiszpania, gov.pl/web/albania