Zakaz lotów. Hiszpania, Albania, Malta. Jakie kraje dołączą do listy?

Zakaz lotów. Jakie kraje dołączą do listy?

Wskaźnik zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców w przypadku Hiszpanii przekracza tę granicę. To oznacza, że rząd może dołączyć Hiszpanię do listy krajów, do których obowiązuje zakaz lotów. - Pytanie, czy w krajach, które dziś znacznie przekraczają tę granicę 60 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, coś się przez te klika dni zasadniczo pod tym względem zmieni? Raczej wątpliwe - powiedział Marcin Horała, którego cytuje portal money.pl.

Ostatnia aktualizacja listy krajów, do których obowiązuje zakaz lotów została wprowadzona do 1 września. To oznacza, że co najmniej do 1 września będą mogły w Polsce lądować samoloty między innymi z Hiszpanii, Albanii czy Malty. To dobra wiadomość dla turystów przebywających w tych krajach, którzy mieliby problem z powrotem do Polski.