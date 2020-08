Zakaz lotów do Polski. Rząd wykreślił Francję i Chorwację

Rząd wprowadził zmiany w zakazie lotów do Polski. Z listy krajów zostały usunięte Francja i Chorwacja, które przez dwa tygodnie mają być pod obserwacją. Potem zapadnie decyzja, czy umieścić je na liście, czy nie. To nie jedyne nowości. Restrykcją mają nie obejmować czarterów, które zostały wynajęte przed 1 września - informuje nieoficjalnie rmf24.pl.

Zakaz lotów do Polski. Lista państw

To kolejne przepisy regulujące, z jakich krajów przylecimy do Polski. Poprzednie rozporządzenie początkowo miały wygasnąć 26 sierpnia, ale zostało przedłużone o tydzień. - Chcemy, żeby Polacy mogli wrócić z wakacji i żeby ich to nie zaskoczyło. Nie chcemy tego robić z dnia na dzień. To szczególna w Polsce data, kiedy większość wypoczynków się kończy - wyjaśniał WP Tomasz Matynia, dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu.