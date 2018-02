Zakaz handlu w niedziele. Lidl testuje nowy system pracy

Kolejna sieć sklepów informuje o zmianach, które dotkną jej pracowników w związku z wprowadzanym zakazem handlu w niedziele. Jak się dowiedzieliśmy, Lidl Polska zamierza wydłużyć godziny otwarcia niektórych sklepów w soboty. Z kolei w poniedziałki pracownicy pojawią się wcześniej.

Podpisana przez Andrzeja Dudę we wtorek ustawa, która zakłada wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele do 2020 r., od samego początku budziła wiele emocji. Największe sieci handlowe szykowały się do tej zmiany równolegle z pracami w parlamencie.