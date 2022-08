Zakaz handlu nie taki korzystny? Uderza w najstarszych

- Im więcej ograniczeń będziemy wprowadzali po pandemii, tym większy kryzys będzie dobijał obywateli. Doskonale widać, co dzieje się z domowymi budżetami Polaków. Drożeje wszystko. Jeśli mamy możliwość dorobić sobie do pensji, to jesteśmy w stanie zmienić naszą sytuację. Dajmy ludziom wybór, co chcą robić w niedzielę - apeluje Sadowski.