Zajrzyj do muzeum zamiast na Instagram. Zobacz najcenniejsze zbiory MNK

Co to znaczy? Coraz więcej osób – na co wskazuje raport Digital 2022 – wykorzystuje dobrodziejstwa sieci do słuchania muzyki, radia, podcastów czy audiobooków. Aktywności te zyskują na popularności do tego stopnia, że w mediach społecznościowych zaczęliśmy spędzać o 10 min dziennie mniej niż jeszcze przed rokiem. To wciąż niewiele, ale trend jest interesujący.