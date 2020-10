Zajączek. Śmierć na A18. Mężczyzna zginął pod walcem

Zajączek (woj. Lubuskie) - to tu w czwartek 22 października doszło do śmiertelnego wypadku na remontowanym odcinku autostrady A18.

Zajączek. Śmierć na A18. Mężczyzna wpadł pod walec

Do zdarzenia doszło około godziny 9 rano. Na miejsce wypadku w Zajączkach od razu wezwano służby ratunkowe z Żar i okolicznych miejscowości. - Mogę potwierdzić, że doszło do wypadku na odcinku, na którym są wykonywane prace związane z budową drogi. Był to wypadek w pracy - poinformowała w rozmowie z "Gazetą Lubuską" podkom. Aneta Berestecka, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Żarach.