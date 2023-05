Zaginięcie Madeleine McCann. "Znaleziono istotną wskazówkę"

Nowe wskazówki w sprawie Madeleine McCann

Miejsce zostało dokładnie sprawdzone, a próbki ziemi i innych materiałów, wysłane do laboratorium w Niemczech w celu dalszych badań. Jak podaje portugalska gazeta "Correio da Manha" podczas poszukiwań odnaleziono "istotną wskazówkę" w sprawie Madeleine McCann, co skłoniło policję do poszukiwań na określonym obszarze.