Zaginięcie Madeleine McCann. Przełom w śledztwie?

Zaginięcie Madeleine McCann. Policja prosi o pomoc

Pierwszy to Volkswagen T3 Westfalia z portugalską tablicę rejestracyjną. Drugi to brytyjski Jaguar z 1993 r. zarejestrowany w Niemczech. Zdaniem policjantów pojazd znajdował się w Praia da Luz w 2007 r. Co więcej dzień po zaginięciu Madeleine, samochód został przerejestrowany w Niemczech na kogoś innego.