Zaginięcie Iwony Wieczorek. Śledczy idą tropem czarnego BMW

Przeszukanie domu Pawła P.

Iwona Wieczorek poszukiwana jest od ponad 12 lat. Sprawy zaginięcia gdańszczanki do tej pory nie rozwiązano. Ujawniono jednak, co zupełnie niedawno znaleziono podczas kolejnego przeszukania domu Pawła P. To on feralnej nocy bawił się z 19-latką.