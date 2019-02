Zaginięcie Ewy Tylman. Karolina K. skazana za fałszywe zeznania

Twierdziła, że widziała, jak ktoś zrzuca Ewę Tylman z mostu. Teraz została skazana za fałszywe zeznania. Początkowo śledczy zakładali, żedo tego namówił ją Radosław Białek, pracownik biura detektywistycznego. Mężczyzna został uniewinniony.

Później śledczy zarzucili Karolinie K., że jej zeznania są fałszywe. Prokuratura oskarżyła Karolinę K. o to, że "po wcześniejszym uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania dwukrotnie zeznała nieprawdę". Karolina K. przyznała się w toku śledztwa do popełnienia zarzucanego jej przestępstwa.

Prokuratura ustaliła, że kobieta została nakłoniona do złożenia nieprawdziwych zeznań m.in. przez Radosława Białka, współpracownika Krzysztofa Rutkowskiego. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu.

Jak powiedziała sędzia Renata Żurowska, "sąd nie neguje tego, iż być może ktoś Karolinę K. podżegał do popełnienia przestępstwa, ale nie był to oskarżony, bo on tego zrobić nie mógł". Dlaczego? Sąd ustalił, że dniach 24, 25 listopada Radosław Białka przebywał poza granicami Polski i tym samym nie mógł on być obecny w domu Karoliny K., rozmawiać z nią i nakłaniać jej do składania fałszywych zeznań.