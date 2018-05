Zaskakująca decyzja sędzi zajmującej się sprawą Ewy Tylman. "Naraziła się"

Sędzia Magdalena Grzybek, prowadząca głośny proces ws. śmierci Ewy Tylman, odchodzi z wydziału karnego. Prawnicy są zaskoczeni. Twierdzą, że "niezłomną postawą naraziła się prokuraturze".

O sprawie informuje "Gazeta Wyborcza". Z informacji dziennika wynika, że sędzia została przeniesiona z wydziału karnego do wydziału penitencjarnego. To wydział, który wypuszcza więźniów na warunkowe zwolnienie lub daje im przerwy w odbywaniu kary. Decyzję miał podjąć prezes poznańskiego sądu.

Wypuściła Adama Z.

Sędzia już po trzech rozprawach zwątpiła, że zebrane dowody wystarczą do skazania mężczyzny i wypuściła go na wolność. Decyzja była zaskoczeniem dla poznańskiej prokuratury - w sprawach o zabójstwo prawie się to nie zdarza.