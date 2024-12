Jan Klimek w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że jego żona prawdopodobnie uciekła, a Agnieszka B. sugeruje, że Beata Klimek musiała to zaplanować. - To nieprawda, że ona nie żyje. Taka osoba, która wychodzi z domu i znika, nie robi tego pod wpływem chwili - przekonuje Agnieszka B.

- Janek jest bardzo dobrym człowiekiem, kocha te dzieci. On krzywdy im nie robił. Ludzie i rodzina ze strony pani Beaty zrobili z niego mordercę. Walczymy o zabranie dzieci. Czekamy na odpowiedź z Sądu Okręgowego w Szczecinie - mówi.

A co, jeśli Beata Klimek się odnajdzie? - Jeśli wróci, to się niech tłumaczy z tego, co zrobiła - dodaje Agnieszka B.