Zaginęła, uznano ją za zmarłą, zostawiła dwoje dzieci. Szokująca prawda wyszła na jaw

Kobieta została wezwana do sądu. Tam po latach spotkała swoje porzucone dzieci. Postanowiła jednak, że nie wróci do Orska. Jej dzieci nie miały nic przeciwko tej decyzji - same bowiem zaznaczyły, że nie pamiętały kobiety, którą po raz ostatni widziały we wczesnym dzieciństwie.