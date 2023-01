Zaginęła 15-latka. Szuka jej policja

Amelia Trzeciak wyszła z domu 30 stycznia około godziny 19 i do tej pory do niego nie wróciła. 15-latka nie skontaktowała się też z członkami rodziny ani przyjaciółmi. - Ostatni raz była widziana ok. godz. 18.30 przy ul. Granicznej w wielkopolskim Ostrzeszowie - potwierdza st. asp. Magdalena Hańdziuk z lokalnej jednostki policji.