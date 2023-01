Zaginął mu laptop. Postanowił wsiąść do auta i zdemolować hotel

Według informacji BBC, do zdarzenia doszło 10 stycznia w Szanghaju. Na nagraniach, które w sieci opublikowali świadkowie zdarzenia, widać mężczyznę, który sportowym samochodem dwukrotnie uderzył w szklane drzwi hotelu i przebił się do jego lobby. Gdy to mu się udało, zaczął taranować wszystko, co znajdowało się na jego drodze.