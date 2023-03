Zaginął Dawid Szwalski. 19-latka szuka policja

Do zaginięcia doszło w ubiegłym tygodniu. Dawid Szwalski ostatni raz był widziany w dniu 6 marca 2023 roku około 12.00. Wyszedł ze szkoły i wsiadł do autobusu jadącego w kierunku Halemby. Tego samego dnia ok. godziny 16.50 jego telefon komórkowy logował się w Mikołowie przy ul. Przelotowej. Od tego czasu telefon jest wyłączony.