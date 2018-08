Zadziwiająca reakcja władz Szwecji na serie podpaleń samochodów

Na początku tygodnia, w kilku miastach na południu Szwecji, zamaskowani młodzi sprawcy podpalili ponad 100 samochodów. Grupy podpalaczy były zorganizowane i atakowały interweniujących policjantów. Rzecznik policji radzi, by obywatele nocami pilnowali swych samochodów, a funkcjonariusze zamiast aresztować sprawców rozmawiają z ich rodzicami.

Do serii podpaleń doszło w kilku miastach na południu Szwecji . Najwięcej, bo co najmniej 88 samochodów spłonęło w Göteborgu , głównie w dzielnicach zamieszkanych w większości przez emigrantów. Sprawcami były grupy zamaskowanych, ubranych na czarno młodych osób. Do podpaleń o tym samym charakterze doszło również m.in. w Trollhättan, Malmöe i Helsingborgu. W sumie spłonęło ponad 100 samochodów.

Zadziwiające jednak dla wielu osób mogą okazać się reakcję na tą serie podpaleń. Głos w sprawie zabrał również Stefan Löfven, premier i szef rządzącej Szwecją Szwedzkiej Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej- „Jestem wściekły. Mam pytanie do tych ludzi. Co wy do cholery robicie?- grzmiał podczas audycji radiowej. „Moja wiadomość do tych którzy to zrobili jest taka, że żadne frustracje, rozczarowanie, czy niesprawiedliwość nie mogą usprawiedliwiać niszczenia czyichś samochodów.” - dodał polityk. Sama diagnoza wydarzeń nie jest jednak w stanie rozwiązać społecznych problemów. Znamienny jest fakt, że wydarzenia miały miejsce na trzy tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w Szwecji.