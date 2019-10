Zaduszki a Święto Wszystkich Świętych. Czym różnią się 1 i 2 listopada?

1 i 2 listopada obchodzimy święta pamięci o zmarłych. To Dzień Wszystkich Świętych i Zaduszki. Święta te mają odmienne znaczenie i tradycję. Dowiedz się, czym się różnią. Czym są Zaduszki Jazzowe?

Święto Wszystkich Świętych. Jakie są zwyczaje świąteczne?

1 listopada wypada Święto Wszystkich Świętych. Polacy odwiedzają wtedy cmentarze, by posprzątać groby, położyć na nich kwiaty i znicze , pomodlić się za zmarłych ze swoich rodzin.

Święto Wszystkich Świętych obchodzą katolicy, a także luteranie, anglikanie, metodyści i wiele innych wyznań protestanckich. Świętują także mieszkający w Polsce prawosławni, chociaż nie mają wtedy oficjalnych uroczystości. Dla katolików jest to święto nakazane - muszą tego dnia uczestniczyć we mszy świętej.

Zaduszki. Czym różnią się od Dnia Wszystkich Świętych?

2 listopada obchodzimy Dzień Zaduszny. W odróżnieniu od Wszystkich Świętych, w tym dniu wspominamy dusze wszystkich zmarłych, a szczególności te, które jeszcze nie dostały się do nieba. 2 listopada katolicy nie muszą uczestniczyć we mszy świętej.

Obyczaj Zaduszek jest prawie równie stary, co Święto Wszystkich Świętych. W X wieku zainicjował go św. Odilon z Cluny. Benedyktyn chciał, by nowe święto przyćmiło niechrześcijańskie obchody święta zmarłych, organizowane zazwyczaj na przełomie października i listopada.