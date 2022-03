Zadbajmy o wodę. Jak to zrobić, pokazują na Żywiecczyźnie

Żywiec Zdrój robi też wiele, by ograniczyć zużycie plastiku. Każda butelka, w której znajduje się woda, nadaje się do recyklingu. Firma korzysta też z butelek rPET (wytwarzanych w całości z przetworzonego wcześniej plastiku). Sięgając po wodę niegazowaną o pojemności 1 l w butelce 100 proc. rPET, ograniczamy ślad węglowy o 25–30 proc. w stosunku do śladu węglowego litrowej butelki PET. Co więcej, butelka wykonana w 100 proc. z plastiku z recyklingu ma niższy ślad węglowy niż szklana (tak jednorazowa, jak nawet dziesięciokrotnie zwrotna!).