Zadanie specjalne Sienkiewicza. "Zrobi porządek"

Porządek w mediach

Misją Sienkiewicza ma być "zrobienie porządku" w mediach publicznych. Nie wiadomo, jak zamierza zrealizować swoje zadanie polityk. Być może media zostaną zreformowane, może dojdzie do czystek lub restrukturyzacji. Podjęte działania mają prowadzić do jednego celu - odpolitycznienia mediów publicznych. Jak podaje Onet, gdy zadanie zostanie wykonane, funkcję ministra kultury ma pełnić "polityczka, która w przeciwieństwie do Sienkiewicza zna się świetnie na kulturze". Jej poprzednik natomiast zajmie się kampanią związaną z wyborami do Parlamentu Europejskiego.